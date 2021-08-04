الرصاص العشوائي يخطف الطفلة “فاطمة” في بنغازي

4 أغسطس، 2021 12:39 ص
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الضحية/فاطمة الربيعي
الضحية/فاطمة الربيعي

أخبارليبيا24- خاص

توفيت الطفلة فاطمة الزهراء عماد الربيعي متأثرة بإصابتها جراء رصاصة عشوائية في منطقة السلماني في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي ل”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الطفلة فاطمة الزهراء (10 أعوام)، أصيبت قبل يومين وتوفيت متأثرة بجراحها.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعة منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

4 أغسطس، 2021 12:39 ص
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