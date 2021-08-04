الدبيبة يجتمع بأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة

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اجتمع، رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (من وفد حكومة الوفاق سابقًا) بمقر ديوان وزارة الدفاع.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة وجه الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي.

وأضافت، أن الدبيبة استمع إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.