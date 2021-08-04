الدبيبة يؤكد على تفعيل دور إيطاليا في ملف الهجرة

أخبار ليبيا24

أكد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة وأن يكون هناك تعاونا جادا بين وزارتي الداخلية الليبية والإيطالية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها بحضور وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها أكدت، الوزيرة الإيطالية، على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية