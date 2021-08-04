الدبيبة: لن نكون دولة تظلم أبنائها

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء لن نكون دولة تظلم أبنائها، ولا تفرط في حق الدولة للظالمين.

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد :”جئت هنا للسماع منكم والتدارس معكم ولأدعمكم، والهدف هو إحقاق الحق”.

واستعرض رئيس الحكومة وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي تم في مقر وزارة الدفاع العراقيل المختنقات التي تواجه عمل المجلس.

وأوضح أعضاء المجلس خلال اللقاء أن المجلس تم تشكيله ولكن لم تسنح له الفرصة بالانخراط في ممارسة دوره بشكل فاعل.

وأشار أعضاء للمجلس الأعلى للقضاء العسكري إلى أنهم لم يحظوا بوزير دفاع يعطيهم القوة اللازمة للتقدم إلى الأمام.