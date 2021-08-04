استمرار موجة الحر ودرجات تفوق الـ40 على الساحل الغربي

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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بقاء استمرار موجة الحر على معظم المناطق إلى يوم غد الخميس.

وذكر المركز، في نشرته مساء اليوم، أن الأجواء الساخنة ستستمر على معظم المناطق الغربية، وتبقي درجات الحرارة تسجل فوق 40 درجة مئوية على الساحل، وفى منتصف الـ 40 درجة مئوية على الدواخل والجنوب.

وأوضح المركز، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيسود مناطق الشرق كذلك.

ولفت المركز، إلى أن من المتوقع حدوث انخفاض نسبي في درجات الحرارة الجمعة مدن الساحل الغربي والساحل الشرقي.