إنفوغرافيك ا مهاجرون أنقذوا في يوليو 2021

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل الليبية في يوليو 1920 مهاجرًا:

02 يوليو:

(121) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية

03 يوليو:

(132) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية

04 يوليو:

(186) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية

05 يوليو:

(93) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية

06 يوليو:

(16) مهاجرًا عدة جنسيات

08 يوليو:

(31) مهاجرًا عدة جنسيات

15 يوليو:

(51) مهاجرًا عدة جنسيات

20 يوليو:

(235) عدة جنسيات

21 يوليو:

(109) مهاجرًا عدة جنسيات

22 يوليو

(197) مهاجرًا عدة جنسيات

23 يوليو:

(289) مهاجرًا عدة جنسيات

24 يوليو:

(321) مهاجرًا عدة جنسيات

26 يوليو:

(18) مهاجرًا عدة جنسيات

30 يوليو:

(121) مهاجرًا جنسيات أفريقية