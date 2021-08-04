إنفوغرافيك ا مهاجرون أنقذوا في يوليو 2021
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل الليبية في يوليو 1920 مهاجرًا:
02 يوليو:
(121) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية
03 يوليو:
(132) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية
04 يوليو:
(186) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية
05 يوليو:
(93) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية
06 يوليو:
(16) مهاجرًا عدة جنسيات
08 يوليو:
(31) مهاجرًا عدة جنسيات
15 يوليو:
(51) مهاجرًا عدة جنسيات
20 يوليو:
(235) عدة جنسيات
21 يوليو:
(109) مهاجرًا عدة جنسيات
22 يوليو
(197) مهاجرًا عدة جنسيات
23 يوليو:
(289) مهاجرًا عدة جنسيات
24 يوليو:
(321) مهاجرًا عدة جنسيات
26 يوليو:
(18) مهاجرًا عدة جنسيات
30 يوليو:
(121) مهاجرًا جنسيات أفريقية