إنفوغرافيك ا مهاجرون أنقذوا في يوليو 2021

4 أغسطس، 2021 12:01 ص
5
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل الليبية في يوليو 1920 مهاجرًا:

02 يوليو:
(121) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية

03 يوليو:
(132) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية

04 يوليو:
(186) مهاجرًا الجنسيات آسيوية عربية أفريقية

05 يوليو:
(93) مهاجرًا الجنسيات الأفريقية

06 يوليو:
(16) مهاجرًا عدة جنسيات

08 يوليو:
(31) مهاجرًا عدة جنسيات

15 يوليو:
(51) مهاجرًا عدة جنسيات

20 يوليو:
(235) عدة جنسيات

21 يوليو:
(109) مهاجرًا عدة جنسيات

22 يوليو
(197) مهاجرًا عدة جنسيات

23 يوليو:
(289) مهاجرًا عدة جنسيات

24 يوليو:
(321) مهاجرًا عدة جنسيات

26 يوليو:
(18) مهاجرًا عدة جنسيات

30 يوليو:
(121) مهاجرًا جنسيات أفريقية

4 أغسطس، 2021 12:01 ص
5

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