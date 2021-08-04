أمن شحات تكشف تفاصيل عملية اختلاس في أحد مصارف المدينة

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط متهمين بالتزوير واختلاس بقيمة ماليه أكثر من 4 مليون دينار ليبي.

وأضافت المديرية أنه بعد ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي شحات عن وجود واقعة اختلاس مبالغ مالية تقدر بالملايين من المصرف التجاري الوطني شحات.

وأوضحت المديرية أنه بعد فتح محضر بالواقعة والبحث والتحري عن أي معلومات تم تحديد المسؤولين عن عمليات التزوير والاختلاس وتم ضبطهم.

وأشارت مديرية أمن شحات إلى أن القيمة قدرت بمبلغ أكثر من 4 مليون دينار وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص.