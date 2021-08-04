أبو فايد : “صلاح ميتو” هو الفائز برئاسة مجلس الدولة وليس”المشري” "أبو فايد" الغالبية الساحقة من التصويت عن بعد من خلال التوكيلات أصوات باطلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو اللجنة الدستورية إدريس أبو فايد، إن نتيجة الانتخابات الأخيرة التي عقدها مجلس الدولة باطلة، مشيرا إلى أنه مقتنع أن الفائز في تلك الانتخابات هو صلاح ميتو، وليس خالد المشري.

تصريح أبو فايد جاء بعد ساعات قليلة من إعلان القيادي الإخواني خالد المشرى فوزه بولاية سادسة لرئاسة مجلس الدولة .

وقال أبو فايد في تدوينة عبر فيسبوك “انتصاراً لقيمة الديمقراطية التي ضحى من أجلها آلاف الشهداء من أبنائنا وإخواننا بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة .. وآلاف الجرحى والمبتورين” .

وتابع “وإخلاصاً منا لمبادئنا وقيمنا هذه التي ضحينا من أجلها مهنياً واقتصادياً واجتماعياً وجسدياً وأفنينا في سبيلها عقوداً من أعمارنا، فلا يمكن لنا على الاطلاق الصمت والسكوت على البطلان الانتخابي بأي حال من الأحوال لنا أو علينا لأن ذلك بكل بساطة خيانة نربأ بأنفسنا عنها، وما الأرق الذي نعاني منه بسببها حتى هذه الساعة المتأخرة نسبياً من الليل إلا علامة من علامات ذلك”.

وأضاف “لذلك أعلن على قناعتي بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الفائز بانتخابات الأمس 3 أغسطس 2021 هو “صلاح ميتو” والخاسر في المنافسة بالمقابل هو “خالد المشري”.

وأردف “أقول وبالدليل القطعي أن الغالبية الساحقة من التصويت عن بعد من خلال التوكيلات هي أصوات باطلة وهي والعدم سواء بنص مواد القانون الداخلي للمجلس والتي من المرجح بقوة أنها صبت في مصلحة خالد المشري”.

وختم موضحًا “أطالب بصفتي عضوا بالمجلس الأعلى للدولة ومعني مباشرة بالأمر كما هو أي مواطن ليبي وإن بدرجة أقل ربما بالتحقيق الفوري في الأمر ووضع الأمور في نصابها؛ انتصاراً لحق مهدر وحقيقة ضائعة وقيمة بدل من أجلها الليبيون الغالي والنفيس”.