800 ألف جرعة إضافية من “سينوفارم” ستصل إلى ليبيا

3 أغسطس، 2021 9:10 ص
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ليبيا- توريد لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"،

أخبار ليبيا24

تصل إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، 800 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني “سينوفارم”، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة الإثنين.

وأعلن، عبدالحميد الدبيبة، وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع “سينوفارم” والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، تقدر بمليون 260 ألف جرعة على أن تصل اليوم 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

وأكد الدبيبة، أن وصول شحنات اللقاح ستكون مستمرة، إذ من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.

وناشد الدبيبة، المواطنين والمقيمين بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية وأخد اللقاحات للتحصين ضد كورونا.

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3 أغسطس، 2021 9:10 ص
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