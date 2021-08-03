هذا ما صرح به وزير خارجية إيطاليا عقب زيارته إلى ليبيا

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دعا وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، لدى عودته إلى إيطاليا في أعقاب الزيارة التي أداها إلى ليبيا، الإثنين، إلى ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد نهاية هذا العام.

وأكد، دي مايو، في تدوينة على فيسبوك، على التزام بلاده الثابت للعمل على إجراء انتخابات حرة نزيهة تمثل مرحلة أخرى من مراحل العملية السياسية في ليبيا.

وقال دي مايو: “التزام إيطاليا ثابت في ليبيا ونعمل بدون توقف والنتائج قادمة. الهدف الأول الذي تحقق هو بلا شك ولادة حكومة وحدة وطنية، لا يمكن تصورها منذ عام، والآن دعونا نركز على الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر”.

وأضاف، “اليوم ذهبت إلى طرابلس وبنغازي وطبرق لإعادة التأكيد على المؤسسات المحلية”.

ودعا دي مايو، إلى “مساعدة ليبيا ولو بزيادة التبادلات الاقتصادية من أجل الأمن في البحر المتوسط وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر ومكافحة الإرهاب بلا هوادة.”