مصدر: صدور قرار تشكيل لجنة لتوحيد المرتبات جاء بالتشاور بين المنفي والدبيبة

3 أغسطس، 2021 2:43 ص
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ليبيا-رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

أفاد مصدر مطّلع، اليوم الثلاثاء، بأن صدور قرار تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات للعاملين بالدولة جاء بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن صدور القرار جاء بعد الجدل والنقاش الواسع حول الزيادات المُستحقة في الرواتب لبعض القطاعات الحكومية، مشيرة إن لجنة إعداد الجدول ستُقدم نتيجة عملها خلال 60 يومًا.

وذكر، أن المنفي أكد أن جدول الرواتب الجديد سوف يكون منصفًا، لكل الفئات وخاصة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمعلمين والعاملين في قطاع الصحة والشرطة والجيش.

وشكّلت الحكومة، الإثنين، لجنة وزارية تتولى إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة، يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب نص القرار.

وشكُّلت اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الخدمة المدنية ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من وكلاء الوزارات.

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3 أغسطس، 2021 2:43 ص
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