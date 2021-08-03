مخربون يقطعون خط اتصالات بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية رأس لانوف

3 أغسطس، 2021 10:07 م
0
إصلاح خط اتصالات
إصلاح خط اتصالات

أخبارليبيا24

أدانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز قطع خط الاتصالات الرئيسي (الفايبر) الرابط بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفاعلين اعتقدوا أن خط الاتصالات مصنوع من مادة النحاس لكي يتمكنوا من بيعه في السوق السوداء والاستفادة المالية من هذا الكسب الحرام، بحسب الشركة .

وأكدت شركة رأس لانوف أن الفرق الفنية المختصة نجحت في عملية إصلاح العطب وقبل ذلك ربط الحل البديل الاحتياطي بشكل فوري.

وأشارت الشركة إلى أنه لم تنقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المجمع طيلة فترة إصلاح العطب والتي استغرقت أيام .

3 أغسطس، 2021 10:07 م
0

مقالات ذات صلة

المنتخب الليبي إلى روما

توجه منتخب كرة القدم المصغرة إلى روما لتلقي العلاج من الملاريا

3 أغسطس، 2021 9:21 م
حملة على شواطيء بنغازي

الحرس البلدي بنغازي ينذر مستغلي الشواطيء العامة

3 أغسطس، 2021 9:00 م
مستشفى الجلاء بنغازي

انفجار أنبوبة غاز في “الفايدية” يودي بحياة شخصين وإصابة آخرين

3 أغسطس، 2021 8:48 م
وافد سرق صيدلية

ضبط وافد سرق مبلغ مالي من صيدلية في طرابلس

3 أغسطس، 2021 8:36 م
زر الذهاب إلى الأعلى