لجنة التوافقات تستنفد إمكانيات التوصل لمقترح واحد للقاعدة الدستورية

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قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أقرت باستنفاد جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد لقاعدة دستورية للانتخابات.

وذكرت البعثة، في بيان، أن أعضاء اللجنة، طلبوا في ختام اجتماعهم الرابع، إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وكان قد طرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

وأضافت البعثة، أن اللجنة اتفقت على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، حيث ستُطرح آلية التصويت التي قُدمت، إلى جانب المقترحات، على الجلسة العامة للملتقى.