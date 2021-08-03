كشف غموض اختلاس أكثر من 4 ملايين دينار من المصرف التجاري شحات

3 أغسطس، 2021 3:39 ص
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ليبيا-المصرف التجاري شحات

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن شحات، الجمعة، غموض اختلاس وتزوير أكثر من 4 ملايين دينار ليبي من المصرف التجاري الوطني شحات.

وأوضحت مديرية أمن شحات، أن البحث الجنائي ضبط متهمين بالتزوير واختلاس أكثر من 4 مليون دينار ليبي، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود واقعة اختلاس بالملايين من المصرف.

وذكرت المديرية، أنه بعد فتح محضر بالواقعة والبحث والتحري عن أي معلومات تم تحديد المسؤولين عن عمليات التزوير والاختلاس وتم ضبطهم.

وأكدت، أن القيمة قدرت بأكثر من 4 ملايين دينارـ حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص.

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3 أغسطس، 2021 3:39 ص
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