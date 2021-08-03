عصابة تستدرج سائق سيارة نقل وتقتله قرب سبها

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كشفت مديرية أمن الجفرة اليوم الثلاثاء أنه تم ضبط عدد من المتهمين في قضية قتل المواطن محمد عبدالله زايد الذي وجد مقتولا في منطقة حجارة بسبها.

وقال رئيس مركز سوكنة عقيد محمد ابوعايشة، إن أقارب الضحية – البالغ من العمر 37 عامًا – حضروا يوم الجمعة الماضي إلى المركز مبلغين عن فقدهم الاتصال به مرتابين في سبب غيابه.

وأضاف أبو عايشة – عبر حساب المديرية على “فيسبوك” أنه على الفور اتخذت الإجراءات اللازمة وصدرت التعليمات بالبحث والتحري.

وأشار رئيس المركز إلى أن معلومات وردت الي وحدة التحري بأن هناك شخص له علاقة باختفاء المعني وتم التأكد من صحة المعلومات والقبض على المشتبه فيه وإحضاره من منطقة الشاطيء.

وذكر أبو عايشة أنه بالتحقيق مع المتهم اعترف بجرمه وضلوعه في جريمة القتل بمشاركة ثلاثة آخرين تم القبض على اثنان منهم وجاري البحث عن ثالثهم.

وأكد رئيس مركز سوكنة أن الجاني أقر بجرمه لهدف سرقة سيارة المغدور ونوعها “ميتسوبيشي كانتر” وحيث أن المغدور يعمل على سيارته في نقل البضائع وطلب منه الجاني نقل بضاعة من سبها إلى الجفرة على سبيل التأجير.

وأوضح أن هدف المتهمين كان استدراج المجنيي عليه إلى مكان الجريمة الذي تم اختياره وتحديده مسبقا وبمجرد وصوله قام الجناة بقتله ورميه في منطقة حجارة في سبها.