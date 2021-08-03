صالح يحسم موقفه من مشاركة مجلس الدولة بمناقشة قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

رد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على استفسارات عدد من النواب المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بخصوص مشاركة مجلس الدولة الاستشاري في وضع قوانين الانتخابات المقبلة.

صالح قال في كلمة له خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ردا على استفسار أحد النواب بشأن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة .

وأضاف أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب وحده، ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من مجلس النواب أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق .

وتابع مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته فقط .