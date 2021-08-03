سميو : إرسالنا لإيطاليًا عينات للمصابين بكورونا للتأكد من وجود “دلتا” في ليبيا سميو : جرعة واحدة من لقاح"سبوتنك" الروسي تكفي .. ولكن ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو إن شحنة من اللقاح الصيني “سينوفارم” وصلت قبل قليل إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

سميو أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن الشحنة تحوي على أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، وهي تكملة للشحنة التي وصلت أمس الإثنين والتي تقدر بأكثر من مليون جرعه .

وأضاف أن وصول مليوني جرعة لقاح دفعة واحدة خلال يومين فقط شيء جيد جداً، وسنباشر بإعطاء اللقاح فور انتهاء الإجراءات وظهور نتائج التحاليل من مركز الرقابة على الاغذية والأدوية للشحنات التي وصلت أخيراً، وبهكذا نقترب من حوالي 4 مليون جرعة وصلت على كميات مختلفة إلى البلاد.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أن البلاد لا تزال تحتاج إلى كميات كبيرة من اللقاح لإعطاء اللقاح لكل الليبيين والمقيمين على حد السواء، متوقعاً وصول كمية من لقاح “الاسترازينيكا” خلال الفترة القادمة وفقاً للحكومة، وسنباشر بأعطاء الجرعة الثانية فور وصول الكميات المتوقعة

وبين سميو تلقي الجرعة الأولى من لقاح سبوتنك الروسي فأن البلد المنشأ أفادوا بعد التواصل معهم بأن جرعة واحدة تكفي ولكن في حال وصلت الجرعة الثانية في الشحنات المتوقع وصولها سنباشر فوراً بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لتعزيز المناعة المجتمعيه أكثر.

وأكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور عبدالباسط سميو، أنه تم ارسال عينات من المصابين حديثاً بالفيروس سريع الانتشار الى اوروبا (أيطالياً تحديداً) للتأكد ما اذا كان المتحور الهندي “دلتا” أم متحور آخر دخل ليبيا.

وشهدت ليبيا الأيام الماضية ارتفاعا في معدل الإصابات وصل إلى 68 بالمئة قبل أن يتراجع إلى 24 بالمئة عقب إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، وفق الزناتي.

وحتى الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في ليبيا، 256 ألفا و328، توفي منهم 3 آلاف و579، وتعافى 193 ألفا و144، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.