حفتر يستقبل وزير الخارجية الإيطالي ويبحثان معا آخر المستجدات في ليبيا

3 أغسطس، 2021 1:32 ص
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بنغازي- القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو

أخبار ليبيا24

بحث، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة ببنغازي، الإثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وأوضح مكتب القيادة،أن حفتر ودي مايو بحثا في آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالملف الليبي على الساحة الدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي إلى بنغازي والتقى خلال الزيارة مع نظيرته بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، حيث تم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء تسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى إيطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية في بنغازي.

 

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3 أغسطس، 2021 1:32 ص
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