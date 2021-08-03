توجه منتخب كرة القدم المصغرة إلى روما لتلقي العلاج من الملاريا

أخبارليبيا24

علمت “أخبارليبيا24” أن لاعبي منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة توجهوا اليوم الثلاثاء إلى روما لتلقي العلاج من الملاريا.

وتوفي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، أيمن النقريش، إثر إصابته بالملاريا بعد مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المنصرم.

وشكّل، وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، لجنة برئاسة وكيل شؤون الأندية بالوزارة، جمال أبونوارة، للتحقيق في واقعة وفاة اللاعب.

ومن جهته أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة في وقت سابق وفاة اللاعب متأثرا بإصابته بمرض الملاريا وتعرض بعض أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة للإصابة إثر عودتهم من نيجيريا.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء بطولة أفريقيا، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.