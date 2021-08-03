تنتوش: مجلس النواب سيصوت على قانون الميزانية في حال عدم وجود ما يعارض ذلك

أخبار ليبيا24

قال، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيستكمل مناقشة قانون انتخاب الرئيس، والذي جرت مناقشته والتداول فيه في جلسة الإثنين.

وأوضح تنتوش، لأخبار ليبيا 24، أن النواب سيتجه للتصويت على قانون الميزانية العامة، وذلك في حال عدم وجود ما يخالف ذلك.

وكان عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، قد أكد لأخبار ليبيا 24، أن انتخاب أول رئيس لليبيا سيكون مباشرة من الشعب الليبي، دون أن يكون هناك أي إقصاء لأحد في الترشح ليكون رئيسًا.

وقال العرفي، “لن يكون هناك إقصاء أو عزل سياسي أو ما شابه ذلك، وللجميع حق الترشح والانتخاب.”