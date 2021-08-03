بعد “20” يوم من موعد صرفها .. المركزي يعلن إحالة منحة الأبناء والزوجة من المفترض صرفها قبل عيد الأضحي .. الكيلاني والدبيبة يتبادلان الاتهامات

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء إدارة العمليات المصرفية اليوم الثلاثاء بإحالة منحة الابناء والزوجة للمصارف التجارية .

وقال المصرف إن المصارف التجارية وفروعها ستشرع بمباشرة صرف المنحة نقداً لمستحقيها مع تجديده بتأكيده على توفر السيولة الكافية لصرف المنحة نقداً، وتنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف وبكافة مناطق ليبيا .

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت في الخامس عشر من يوليو شروعها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع قيمة منحة الأبناء عن الربع الثاني من العام 2021 في حسابات مستحقيها خلال الساعات المقبلة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بأن الوزارة تستطيع صرف علاوة الزوجة قبل عيد الأضحى .

فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رداً عليها “اللي ماتوصلاش منحة الزوجة قبل العيد آهي الوزيرة قدامكم ” .

وقالت الوزيرة إنه تمت إحالة القيمة المخصصة فور إخطارها بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم «186» لسنة 2021 بشأن تخصيص مبلغ وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء لمن هم دون سن الثامنة عشرة للربع الثاني من العام 2021 (أبريل- مايو- يونيو).