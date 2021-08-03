باشاغا يعلق على الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي والاتحاد في مصراتة

أخبارليبيا24

شدد وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا على ضرورة التمسك بعدم إقحام الخلافات السياسية في البطولات الرياضية.

وقال باشاغا عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” :”نتمسك بعدم إقحام الخلافات السياسية في البطولات الرياضية، من منطلق ترسيخ القوانين والمبادئ التي تحظر ذلك”.

وأضاف المسؤول السابق :”هذه الخلافات تعكر صفو تلك البطولات وتلقي بظلال الانقسام السياسي على النسيج المجتمعي”.

وتابع باشاغا :”علينا جميعا دعم شعار “رياضة بلا سياسة” لتحتفظ كرة القدم بتنافسها الشريف داخل وخارج المستطيل الأخضر، ونستثمر الرياضة في لملمة شتاتنا؛ باعتبارها مما تبقى لتوحيد الوطن.

وشهدت بعثة فريق الأهلي بنغازي خلال إقامتها في مدينة مصراتة اعتداء جماهير الاتحاد على مقر إقامتهم وتكسير زجاج الحافلة التي تقلهم إضافة إلى رفع شعارات وصور ذات طابع سياسي.