انفجار أنبوبة غاز في “الفايدية” يودي بحياة شخصين وإصابة آخرين

3 أغسطس، 2021 8:48 م
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مستشفى الجلاء بنغازي
مستشفى الجلاء بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أودى انفجار أنبوبة غاز طهي بحياة شخصين فيما أصيب خمسة آخرون في منطقة الفايدية جنوب مدينة البيضاء (22 كلم) بمنطقة الجبل الأخضر.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، :”إن المستشفى استقبل المصابين السبعة جراء انفجار أنبوبه غاز الطهي”.

وأضافت البرغثي :”أن محمود عبدالرحيم الحاسي (60 عاماً) توفي بعد وصوله للمستشفى بقليل، بينما توفي إدريس لملوم الحمري (66 عاماً) بعد يوم واحد من دخوله للمستشفى”.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى أن المصابين الآخرين حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

3 أغسطس، 2021 8:48 م
12

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