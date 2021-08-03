المنطقة الحرة بمصراتة توقع عقدًا مع شركة أمريكية لمكافحة “القوارض” والآفات

3 أغسطس، 2021 11:19 ص
10
ليبيا- المنطقة الحرة بمصراتة

أخبار ليبيا24

وقّعت المنطقة الحرة بمصراتة عقدًا مع أمريكية لتقديم خدمات متمثلة في المحافظة على درجات السلامة البيئية.

وأوضح، مكتب الإعلام بالمنطقة، الإثنين، أنه جرى توقيع العقد مع شركة “أوركين” المتخصصة في حماية البيئة ومكافحة الآفات، وذلك لتقديم خدماتها المتمثلة في الحفاظ والرفع من درجات السلامة البيئية ومكافحة القوارض والآفات، وضمان دعم خدمات قسم حماية البيئة بإدارة الأمن والسلامة.

وذكر، أن توقيع العقد جاء حفاظا على أعلى درجات السلامة وحماية للبيئة والتي تعتبر من أولويات اهتمامات المنطقة الحرة بمصراتة، وتماشيا مع التوصيات الدولية في حماية البيئة وضمان سلامة الموانئ من الآفات والقوارض.

 

الوسوم
3 أغسطس، 2021 11:19 ص
10

مقالات ذات صلة

عمر تنتوش

تنتوش: مجلس النواب سيصوت على قانون الميزانية في حال عدم وجود ما يعارض ذلك

3 أغسطس، 2021 12:09 م
ليبيا- رئيس ديوان النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة، رضا فريطيس

فُقدان الاتصال برئيس ديوان النائب الأول لرئيس الحكومة في طرابلس

3 أغسطس، 2021 11:34 ص
ليبيا- مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل مناقشة بنود مشروع قانون انتخابات أول رئيس لليبيا

3 أغسطس، 2021 11:07 ص
ليبيا- طقس حار في عموم البلاد

الأرصاد: طقس حار حتى نهاية الأسبوع

3 أغسطس، 2021 10:19 ص
زر الذهاب إلى الأعلى