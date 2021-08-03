المنطقة الحرة بمصراتة توقع عقدًا مع شركة أمريكية لمكافحة “القوارض” والآفات

أخبار ليبيا24

وقّعت المنطقة الحرة بمصراتة عقدًا مع أمريكية لتقديم خدمات متمثلة في المحافظة على درجات السلامة البيئية.

وأوضح، مكتب الإعلام بالمنطقة، الإثنين، أنه جرى توقيع العقد مع شركة “أوركين” المتخصصة في حماية البيئة ومكافحة الآفات، وذلك لتقديم خدماتها المتمثلة في الحفاظ والرفع من درجات السلامة البيئية ومكافحة القوارض والآفات، وضمان دعم خدمات قسم حماية البيئة بإدارة الأمن والسلامة.

وذكر، أن توقيع العقد جاء حفاظا على أعلى درجات السلامة وحماية للبيئة والتي تعتبر من أولويات اهتمامات المنطقة الحرة بمصراتة، وتماشيا مع التوصيات الدولية في حماية البيئة وضمان سلامة الموانئ من الآفات والقوارض.