العبار: إحالة مقترحات لـ”قاعدة دستورية” تجرى بموجبها الانتخابات

3 أغسطس، 2021 7:59 م
13
عبدالرحمن العبار
عبدالرحمن العبار

أخبارليبيا24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عيدالرحمن العبار، إن لجنة التوافقات انتهت من إحالة أربع مقترحات لقاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات المقبلة سيتم عرضها على ملتقي الحوار الليبي في جلسة قادمة.

وأضاف العبار في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” :”قدمت أربع مقترحات الأول يهدف إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفي موعدها وبدون شروط إقصائية”.

وتابع عضو الملتقى :”المقترح الثاني يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وبشروط إقصائية، أما الثالث يهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية أولا ثم انتخابات رئاسية بعد إجراء التعديلات علي مشروع الدستور، وينص علي أن يكون البرلمان المنتخب من غرفتين”.

وذكر العبار أن المقترح الرابع يتضمن القيام بانتخابات برلمانية أولا ويتكون كذلك من غرفتين ويتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بغرفتيه.

واستطرد عضو الملتقى :”لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن مسار الحوار الوطني حوار عسير ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها محاولات البعض من الليبيين (تيارات وأفراد) للسيطرة والاستحواذ والإقصاء ومنها مدي وجود رغبة حقيقية للمجتمع الدولي في إنهاء الأزمة الليبية وهناك مؤشرات كثيرة تشكك في وجود هذه الرغبة”.

3 أغسطس، 2021 7:59 م
13

مقالات ذات صلة

إصلاح خط اتصالات

مخربون يقطعون خط اتصالات بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية رأس لانوف

3 أغسطس، 2021 10:07 م
المنتخب الليبي إلى روما

توجه منتخب كرة القدم المصغرة إلى روما لتلقي العلاج من الملاريا

3 أغسطس، 2021 9:21 م
حملة على شواطيء بنغازي

الحرس البلدي بنغازي ينذر مستغلي الشواطيء العامة

3 أغسطس، 2021 9:00 م
مستشفى الجلاء بنغازي

انفجار أنبوبة غاز في “الفايدية” يودي بحياة شخصين وإصابة آخرين

3 أغسطس، 2021 8:48 م
زر الذهاب إلى الأعلى