العائب تؤكد وصول مشروع الميزانية العامة للدولة المعدل إلى مجلس النواب العائب : تمت أحالة الميزانية إلى لجنة المالية لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي حصلت بها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عضو مجلس النواب حليمة العائب وصول مشروع الميزانية العامة للدولة قبل قليل إلى مجلس النواب بقيمة إجمالية بلغت “111,273,260,670 ” مليار دينار ليبي.

العائب قالت في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم توزيع بنود الميزانية على كافة الأعضاء الموجودين داخل المجلس للنظر فيها اليوم الثلاثاء.

وذكرت أنه تمت أحالة الميزانية إلى لجنة المالية لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي حصلت بها، مشيرًا إلى أنه تمت على الفور تعليق الجلسة .

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عدلت مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م .

وجاء في المادة الأولى من قانون الميزانية أنه يحق إنفاق مبلغ مالي وقدره “111,273,260,670” مائة وأحدا عشر مليار ومائتان وثلاثة وسبعون

مليون ومائتان وستون ألف وستمائة وسبعون دينار ، مايعادل “20,049,236,156 دولار أمريكي” .

وبلغت قيمة باب المرتبات وما في حكمها، 43,919,953,450 دينار ليبي، وقيمة النفقات التسييرية والتشغيلية 18.753.307.400دينار ليبي، والباب الثالث لمشروعات وبرامج التنمية بلغ 20.000.000.000 دينار ليبي، وباب نفقات الدعم 22.600.000.000 دينارليبي، والباب الخامس والأخير لنفقات الطواري بلغ قيمته 6.000.000.000 دينار ليبي، حيث بلغ أجمالي الميزانية 111.273.250.670 دينار ليبي .