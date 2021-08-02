31 وفاة و2892 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين تسجيل 2892 إصابة بفيروس كورونا، و960 حالة شفاء و31 وفاة.

وأضاف المركز في بيان عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن مختبراته استقبلت 9893 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7001 عينة منها فيما تأكدت إصابة 2892 عينة منها.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه من بين الحالات الموجبة 2222 حالة جديدة و670 حالة مخالطة، بنسبة حالات موجبة 29.2%.

وأوح أن عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء ارتفع إلى 256 ألفا و328 حالة، منها 59 ألفا و605 حالات مازالت نشطة، بينما تعافى 193 ألفا و144 حالة، وتوفى 3579 حالة.