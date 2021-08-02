نقل “الغنوشي” إلى المستشفى العسكري إثر تعكّر حالته الصحية تأكيد إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة “رويترز” أنه تمّ نقل رئيس مجلس النواب المعلقة اختصاصاته ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري بتونس مساء اليوم الأحد إثر تعكّر حالته الصحية، لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويذكر أنّ الغنوشي خضع أمس السبت إلى فحوصات طبية في احدى المصحات بولاية بن عروس قبل أن يغادرها بعد ساعات.

وذكر المكتب الإعلامي للغنوشي على “فيسبوك” مساء أمس السبت: “تعرض الغنوشي لوعكة خفيفة مساء السبت، تنقل على إثرها للمصحة “.

وتابع أن الغنوشي “غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج”.

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي “تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة”.

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.