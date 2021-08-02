مؤكدا نفادها.. سبها الطبي يناشد وزارة الصحة بتوفير أمصال العقارب  

أخبار ليبيا 24

أعلنت الناطق الرسمي باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، نفاد مخزون أمصال العقارب، تزامناً مع توافد الحالات خاصة فئة الأطفال.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قالت الماهري، اليوم الاثنين، إن حالات لدغ العقارب التي سُجلت الشهر الماضي تصل إلى 134 حاله، بينهم 67 طفلا من مدينة سبها خصوصا منطقتي (الحجارة والقرضة)، والشاطئ وبنت بية وغات، والوفيات حوالي 5 وفيات.

وأوضحت الماهري، أنه بالرغم من نفاد مخزون الأمصال إلا أن الحالات تتوافد إلى مركز سبها الطبي، وسجلت العديد من حالات الوفاة نتيجة عدم الإسعاف السريع أو الإسعاف الخاطئ قبل الوصول بهم الى مدينة سبها، مشيرة إلى أنه حتى يوم الأحد تم إسعاف حالتين من غات مصابة بلدغ العقارب.

وناشدت الماهري الجهات المختصة ووزارة الصحة الإسراع بتوفيرها في أقرب وقت ممكن، لأن الحالات تتوافد دون توفر العلاج لهم.