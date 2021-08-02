قنان يطالب بإلغاء بند الجنسية غير الليبية كشرط للترشح للرئاسة

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طالب عضو مجلس النواب سالم قنان اليوم الإثنين بإلغاء بند الجنسية غير الليبية كشرط للترشح للرئاسة.

وطالب قنان أيضًا في جلسة مجلس النواب بإضافة بند عدم الإساءة لثورة 17 فبراير باعتبارها هي من كانت سببا في وجود البرلمان.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قال اليوم الإثنين، إنه تم تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح بليحق في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أن التأجيل جاء بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى جلسة النواب باشرت أعمالها لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.