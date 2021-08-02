ضبط مواطن يستغل غرفة توليد كهرباء “غسيل”

2 أغسطس، 2021 4:55 م
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أخبارليبيا24

‏أعلن الحرس البلدي بنغازي اليوم الإثنين القبض على مواطن يقوم باستغلال إحدى محطات توليد الكهرباء “قابينه” في أغراض خاصة وتجارة.

وأكد المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي أن المواطن قام باستغلال غرفة توليد الكهرباء لغسيل المفروشات والسيارات.

وأفاد المركز الإعلامي في بالجهاز، أن المواطن استغل إحدى غرفة توليد الكهرباء الواقعة في منطقة 602 كغسيل خاص.

وحذر جهاز الحرس البلدي بنغازي من التعرض لمحطات توليد الكهرباء واستغلالها لأغراض شخصية أو تجارية، مشددًا على أن من يتم ضبطه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

2 أغسطس، 2021 4:55 م
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