رسو ناقلة نفطية على رصيف الحريقة لشحن مليون برميل “نفط خام”

أخبارليبيا24- خاص

رست صباح اليوم الإثنين الناقلة النفطية “بيسر آيموس” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل.

وقال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي لـ”أخبارليبيا24″ إن الإنتاج اليوم 200 ألف برميل يتم استلامه من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأضاف المسؤول أن عمليات الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا والحفاظ على البيئة يعتبر من أولويات الشركة ولم تسجل أي حالات تلوث .

وأشار المصدر إلى أن ميناء الحريقة النفطي يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولدى شركة الخليج لوجوده في خليج محمي من العوامل الجوية .