بني وليد .. مقتل شخص “سوداني” بالرصاص دون معرفة الأسباب

المجني عليه كان يعمل سائق على شاحنة لنقل مياه الشرب

2 أغسطس، 2021 12:19 ص
5
مقتل سوداني
مقتل سوداني

أخبار ليبيا 24 – أمن

قتل مجهولون سائق شاحنة لنقل المياه بوابل من الرصاص بطريق مطار مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم مديرية أمن بني وليد عبدالحكيم الغول – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن المجني عليك يدعى “زهير” سوداني الجنسية ومقيم بالمدينة، لافتاً إلى أنه وفقاً لشهود عيان الفقيد تعرض لوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب.

الغول أوضح، أن التحقيقات بالواقعة مستمرة، وجرى نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى المدينه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

2 أغسطس، 2021 12:19 ص
5

مقالات ذات صلة

راشد الغنوشي

نقل “الغنوشي” إلى المستشفى العسكري إثر تعكّر حالته الصحية

2 أغسطس، 2021 12:29 ص
إنفاذ القانون طرابلس

انطلاق حملة أمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر

2 أغسطس، 2021 12:07 ص
الرقابة على الأغذية والأدوية

إنشاء مكتب للرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية عمر المختار

1 أغسطس، 2021 11:35 م
جهاز النهر الصناعي

الساعدي : الأنابيب بمحطة “353” التابعة للنهر لم تتعرض لأضرار

1 أغسطس، 2021 9:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى