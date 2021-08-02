بني وليد .. مقتل شخص “سوداني” بالرصاص دون معرفة الأسباب المجني عليه كان يعمل سائق على شاحنة لنقل مياه الشرب

أخبار ليبيا 24 – أمن

قتل مجهولون سائق شاحنة لنقل المياه بوابل من الرصاص بطريق مطار مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم مديرية أمن بني وليد عبدالحكيم الغول – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن المجني عليك يدعى “زهير” سوداني الجنسية ومقيم بالمدينة، لافتاً إلى أنه وفقاً لشهود عيان الفقيد تعرض لوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب.

الغول أوضح، أن التحقيقات بالواقعة مستمرة، وجرى نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى المدينه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.