بنغازي الطبي يناشد بعدم قطع التيار الكهربائي

أكثر من 102 سرير عناية فائقة معتمدة على أجهزة التنفس الصناعي

2 أغسطس، 2021 3:23 م
14
مركز بنغازي الطبي
مركز بنغازي الطبي

أخبارليبيا24

ناشدت إدارة مركز بنغازي الطبي اليوم الإثنين الشركة العامة للكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن المركز.

وأوضحت إدارة مركز بنغازي الطبي عبر حسابها على “فيسبوك” أن محولات المركز في حالة سيئة، لوجود أكثر من 102 سرير عناية فائقة معتمدة على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي أنها تحمل الشركة العامة للكهرباء المسؤولية في حال تم قطع التيار الكهربائي عن المركز الطبي.

يشار إلى أن عدد من المدن الليبية تشهد هذه الفترة تجدد موجات قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة يصل بعضها إلى 16 ساعة والتي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

2 أغسطس، 2021 3:23 م
14

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