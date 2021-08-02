بليحق: تأجيل مناقشة مشروع قانون الميزانية بطلب من الحكومة 

بليحق: جلسة النواب باشرت أعمالها لمناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر

2 أغسطس، 2021 1:11 م
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أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، إنه تم تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح بليحق في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أن التأجيل جاء بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون.

وأشار بليحق إلى جلسة النواب باشرت أعمالها لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.

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2 أغسطس، 2021 1:11 م
23

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