انطلاق حملة أمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، في جولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة الهيرة إلى مدينة بني وليد، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وبحسب البيان الأمني، فإنه تم إقفال 32 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.