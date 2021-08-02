الصحة العالمية تُسلم طبرق الطبي معدات وقاية و6 آلاف مسحة اختبار كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مركز طبرق الطبي 6 آلاف مسحة اختبار فيروس كورونا ومعدات للوقاية من الفيروس وحضانة أطفال.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح عضو المنظمة، أحمد العليقي، أن معدات الوقاية من فيروس كورونا عددها 4 آلاف قطعة تتمثل في كممات وواقيات للوجه وملابس طبية.

كما وفرت المنظمة مائة قناع أكسجين، وألفين و85 كيس دم ومعقمات ضد فيروس كورونا.

وأشار العليقي إلى أن المنظمة تتابع عن كثب النواقص التي يحتاجها قطاع الصحة في طبرق.

وقال العليقة أن المنظمة وفرت وبصفة دورية المعدات والأجهزة الخاصة بقطاع الصحة وبجائحة كورونا وهي مستمرة في دعم قطاع الصحة في ليبيا وفي مدينة طبرق.