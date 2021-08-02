الدبيبة يعلن عن وصول مليوني لقاح ضد فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ، مليوني جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في مطار معيتيقة الدولي.

وعقد الدبيبة مؤتمرا صحفيا شاركه فيه وزير الصحة علي الزناتي أعلن من خلاله عن وصول اللقاحات إلى ليبيا، إذ أكد الزناتي وصول كميات أخرى لاحقا من اللقاحات إلى البلاد.

وأكد الدبيبة في وقت سابق، وصول 500 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع الحالي، تشمل 250 ألف جرعة من لقاح فايزر و250 ألف جرعة من لقاح إسترازينكا، متوقعًا وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.