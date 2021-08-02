البرعصي ينفي تكليفه برئاسة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

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نفى وزير الكهرباء الليبي السابق عوض البرعصي اليوم الإثنين الأنباء الواردة بشأن تكليفه برئاسة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقال البرعصي عبر حسابه على “فيسبوك” :”بعد تلقي عديد المكالمات والرسائل أنفي نفياً قاطعاً ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تكليفي برئاسة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء”.

وأضاف الوزير السابق :”أزمة الكهرباء في ليبيا ليست وليدة اليوم بل هي أزمة متراكمة امتدت لعقود وورثتها إدارات مختلفة وفشلت في التعامل معها”.

وتابع البرعصي :”لكي نقضي على هذه الأزمة لابد من طرح حلول عملية وفنية متكاملة مبنية على الدراسات والتخطيط السليم، فإن الارتجالية في طرح الحلول والعشوائية في بناء المحطات واعتماد الحلول الترقيعية لن تحل الأزمة بل ستزيدها سوءً”.

وختم الوزير السابق منشوره :”انقطاع الكهرباء يحتاج الى نوع من الاستقرار في هيكليته وإنفاذ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة داخله حتى يتجاوز هذه الأزمة المتراكمة”.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء حول رغبة الحكومة بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عقب فشله في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات في ليبيا، وتعيين عوض البرعصي برئاسة مجلس إدارة الشركة.