البحرية الليبية تعلن إنقاذ (68) مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين إنقاذ (68) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات.
وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين تم إنقاذهم أمس الأحد حيث كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشار الناطق إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأوضح أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.