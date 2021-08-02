البحرية الليبية تعلن إنقاذ (68) مهاجرًا غير شرعي

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أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين إنقاذ (68) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات.

وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين تم إنقاذهم أمس الأحد حيث كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشار الناطق إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأوضح أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.