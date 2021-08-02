أبو الغيط ولعمامرة يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة تطورات العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها، “أن وجهات نظر الطرفين تطابقت بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها”.

وأكد الطرفان خلال جلسة مباحثات عقداها بمقر الأمانة العامة للجامعة، أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على التشاور والتنسيق لمصلحة إنجاح القمة العربية المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر، وبحيث تُمثل هذه القمة إضافة حقيقية لمسيرة العمل العربي المشترك الذي تُعدُ الجزائر، في التاريخ والحاضر، ركناً رئيسياً فيه.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام تعهد بتقديم كل الدعم للجزائر من أجل خروج القمة بالشكل الذي يتناسب وأهميتها.

‏من جهة أخرى أوضح المصدر أن؛ “الأمين العام أثنى خلال اللقاء على ضرورة دفع التعاون العربي الإفريقي قدماً من خلال الآليات المعتمدة بين التجمعين الإقليميين اللذين يحتفظان بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق”، مشيراً في هذا السياق إلى القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية العام المقبل 2022.