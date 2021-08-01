نصية: توافق الفرقاء الليبيين سيحول التدخل الخارجي لمشروع خاسر

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن الدول المُتدخلة في ليبيا إذا لم يتحول مشروعها إلى مشروع خاسر، فإنها لن تدفع باتجاه إيجاد حل للقضية الليبية.

وتابع نصية في تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر “لدول لا تقتنع بالكلام أو المناشدات الأخلاقية، فقط تقتنع عندما يُحول الفرقاء المحليين تدخلها إلى مشروع خاسر وذلك من خلال توافقهم على مشروع وطني بعيد عن الأنانية الشخصية”.

يشار إلى أن الخارجية الليبية كانت قد طالبت بإنهاء كافة التدخلات الأجنبية من ليبيا، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مطالبة بإرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين.