معلقا على تصريحات سيف القذافي .. الأمين : البندقية لا تزال في يدنا الأمين :من حقنا أن نرفض عودة النظام القذافي وأولاده

أخبار ليبيا 24 – خبر

علق وزير الثقافة الأسبق، في حكومة المؤتمر الوطني، حبيب الأمين على التصريحات التي أدلى بها سيف القذافي، بخصوص عودته للحياة السياسية، قائلا إنه من “حقنا كفبرايريين أن نرفض عودة رموز النظام السابق مرة أخرى” .

وأضاف في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الإخوانية “بدون تحليل سياسي أو غيره، يخرج سيف القذافي نفسه من حقنا أن نرفض عودة النظام القديم، وهم حاولوا مرة بالبندقية، ومن حق الشعب الليبي الذي يحلم بالدولة المدنية العودة إلى البندقية هو الآخر”.

وكان سيف القذافي قد أدلى بتصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أبدى خلالها استعداده للعودة لممارسة دور سياسي في المستقبل الليبي .