مصادر مقربة من المنفي تؤكد حدوث تغييرات جذرية في مفاصل الدولة

أخبارليبيا24

أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أنه سيقوم بتغييرات جذرية في مفاصل الدولة وخاصة المناصب العليا والدبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن المنفي سوف يقوم بتغيير عدد كبير من السفراء الذين يواصلون عملهم بالمخالفة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضافت المصادر أن رئيس المجلس الرئاسي طالب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بضرورة وضع حد لمشكلة الكهرباء وعدم التحجج بالميزانية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنفي شدد على إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالكامل لأنه فشل في إنجاز مهامه.

وذكرت المصادر المقربة أن رئيس المجلس الرئاسي طالب أيضًا العمل على الإصلاحات الضرورية والعاجلة في كافة المناطق والمدن.