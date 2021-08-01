لعمامرة: انتخابات ديسمبر تمثل طوق نجاة لإخراج ليبيا من أزمتها

1 أغسطس، 2021 5:52 م
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أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم بلاده للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

واعتبر لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده يمثل طوق نجاة لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة.

وأوضح لعمامرة أن الدولة الليبية تشهد إنجازات معتبرة من ضمنها الإعلان عن فتح الطريق الساحلي.

 مؤكداً أن دول الجوار الليبي تتحمل مسؤولية تضامنية خاصة بالملف الليبي، فيما شدد على عزم الجزائر ومصر للاضطلاع بهذه المسؤولية بشكل كامل.

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1 أغسطس، 2021 5:52 م
14

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