في منطقة السراج..ضبط فتاة ليبية تتاجر بالأقراص المخدرة

ضبط فتاة ليبية تتاجر بالأقراص المخدرة

1 أغسطس، 2021 11:00 ص
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ضبط فتاة_السراج
ضبط فتاة_السراج

أخبارليبيا24

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الجفارة تمكنها من ضبط فتاة ليبية تتاجر بالأقراص المخدرة.

وأوضحت الإدارة أنه بعد ورود معلومات مصدرية بوجود فتاة ليبية الجنسية تقيم بمنطقة السراج وتقوم بالاتجار بأقراص المخدرة تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه بعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معها فتم ضبطها متلبسه وبحوزتها عدد (380 قرص) من نوع ترامادول.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلت الفتاة إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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1 أغسطس، 2021 11:00 ص
29

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