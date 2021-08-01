شكري: فتح الطريق الساحلي مؤشر نحو المصالحة الليبية

أخبار ليبيا 24

اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن فتح الطريق الساحلي يمثل مؤشرا طيبا نحو حوار ومصالحة ليبية- ليبية، بهدف تعزيز فرص نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، واستعادة استقرار البلاد والقضاء على التهديد الإرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وأعرب شكري عن أمله في أن تؤدي مخرجات ملتقى الحوار السياسي إلى إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة.

مشيراً إلى أن الحكومة المنتخبة المقبلة لابد أن تركز على تعزيز الاستقرار والحفاظ على سيادة البلاد وإخراج القوات الأجنبية فضلاً عن التعامل مع قضية الميليشيات، وتعزيز مؤسسات الدولة.