دراسة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية تثبت فاعلية لقاح سبوتنيك V

دراسة تثبت فاعلية سبوتنيك دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات

1 أغسطس، 2021 9:20 ص
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لقاح سبوتنيك_ليبيا
لقاح سبوتنيك_ليبيا

أخبارليبيا24

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه أجرى دراسة تثبت فاعلية لقاحات كورونا نوع سبوتنيك Sputnik v على فئران التجارب من حيث زيادة الوزن وطبيعة معدل الإنجاب وعدم وجود مضاعفات عليها.

وأوضح المركز أن الكوادر المختصة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تمكنوا من إجراء دراسة على فئران تجارب باختبار تحليل السمية بعد حقنها بلقاح covid 19 نوع سبوتنيك Sputnik v ووضعها تحت القراءة والدراسة.

وأضاف المركز أن النتائج أثبتت بعد مرور 15 يوم أن الفئران بصحة جيدة خالية من مضاعفات في حركتها وأداءها الطبيعي وزيادة وزنها إلى 15 جرام من 6 جرام.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هذه الدراسة تثبت فاعلية اللقاح سبوتنيك Sputnik v دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات تذكر.

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1 أغسطس، 2021 9:20 ص
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