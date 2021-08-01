بنغازي الطبي يوضح حقيقة أسباب وفاة الشاب “زكريا”

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‏نفت إدارة مركز بنغازي الطبي وإدارة الشؤون الطبية اليوم الأحد تسجيل أي حالة وفاة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الإدارة عبر الحساب الرسمي للمركز على “فيسبوك” أن الشاب زكريا توفي لأسباب صحية أخرى يوم السبت ولم تكن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إدارة مركز بنغازي الطبي إلى أن المرحوم زكريا كان في عناية الباطنة، مؤكدة عدم صحّة الأخبار المغلوطة والمغرضة التي يتمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب زكريا الفيتوري الذي كان متواجدًا في قسم العناية في المركز الطبي بنغازي نتيجة سقوطه على الرأس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن العناية المتواجد بها.