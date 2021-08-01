بلدي طبرق يبحث مع اللجنة الاستشارية المشاريع الصغرى والمتوسطة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع اللجنة الاستشارية في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

حيث عقد اجتماع اليوم الأحد بمقر بلدية طبرق مع اللجنة الاستشارية بحضور رئيس الفريق الاستشاري بالمنطقة الشرقية انتصار عثمان وعميد كلية الاقتصاد بجامعة طبرق ومركز البحوث العلمية بالجامعة .

وحضر من جانب بلدية طبرق وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير إدارة الموارد البشرية مودة بدر .

وناقش الاجتماع تفعيل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مكتب الحاضنات والمشروعات الصغرى بالبلدية.

وكذلك تأهيل مدربين في مجال ريادة الأعمال ووضع خارطة تؤدي إلى قيام المشروعات ببلدية طبرق وسبل تمويلها .